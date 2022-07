Premier face à face à Bali entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise

Photo : KBS News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin a rencontré hier en tête-à-tête son homologue chinois Wang Yi, en marge de la conférence des chefs de la diplomatie du G20, qui se tient à Bali, en Indonésie, jusqu’à aujourd’hui. La coopération Séoul-Pékin en vue de développer davantage leurs relations a été au cœur de leur premier entretien en présentiel.Les deux hommes se sont alors engagés à communiquer régulièrement. Pour cela, Park entend faire un déplacement en Chine dans les plus brefs délais, Wang en Corée du Sud avant la fin de l’année. Dans le même temps, ils sont convenus d’accélérer les canaux de communication entre les hauts responsables des deux pays, comme le Dialogue stratégique entre leurs vice-ministres des Affaires étrangères.Les deux parties se sont aussi mises d’accord pour faire des efforts visant à favoriser leur coopération économique, en particulier en matière de négociations sur les services et l’investissement de leur accord bilatéral de libre-échange, ainsi que de la chaîne d’approvisionnement.Le sud-Coréen a proposé de multiplier de nouveau les échanges de visites entre les deux nations dans la perspective de l'après COVID-19. En retour, le Chinois a souhaité élargir la collaboration avec le pays du Matin clair dans différents domaines allant de la culture à l’économie, d’autant que cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.A propos de la présence de Yoon Suk-yeol au sommet de l’Otan la semaine dernière, que Pékin a vu d’un mauvais œil, Park a tenté de convaincre son interlocuteur, affirmant que l’enjeu de la participation de Séoul consiste à mener une diplomatie dite de valeurs. Il a aussi sollicité Pékin de jouer un rôle constructif pour persuader son allié nord-coréen de cesser ses provocations et de revenir rapidement à la table du dialogue.