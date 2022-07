COVID-19 : le sous-variant BA.5 continue à gagner du terrain

Photo : YONHAP News

Le sous-variant d'Omicron, BA.5, fait craindre une nouvelle vague ici et ailleurs. Ces jours-ci, le mutant représente 100 % des infections, et parmi elles, le BA.5 continue à gagner du terrain avec 24,1 % pour les cas locaux et 49,2 % pour ceux importés.Cette souche hautement contagieuse est résistante à l’immunité obtenue grâce au vaccin et à une contamination. Alors, si elle devient majoritaire, même les personnes vaccinées et ayant déjà attrapé le virus sont menacées.En mai dernier, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, la KDCA, a prévu que le nombre de nouveaux cas devrait grimper à plus de 9 000 par jour fin juillet en Corée du Sud. Mais le chiffre a déjà atteint le double et nous sommes qu’au début du mois. Des experts estiment qu’avec ce rythme, il peut monter jusqu’entre 100 000 et 200 000 à la mi-août.Toutefois, les autorités sanitaires n’envisagent pas de durcir les mesures sanitaires car le niveau de cas graves reste plutôt stable dans les pays étrangers qui ont déjà subi la montée du BA.5.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 19 323 nouvelles infections. Le chiffre frôle les 20 000 depuis quatre jours. Le nombre de patients en état critique s'est élevé à 62 et celui de morts a augmenté de 12, avec un taux de létalité de 0,13 %.