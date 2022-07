Séoul et Washington lancent leur Dialogue sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu hier à la Maison blanche leur premier Dialogue sur la sécurité économique. Au menu des discussions : les meilleurs moyens de coopérer en matière de technologies de pointe et de faire face ensemble à la crise des chaînes d’approvisionnement mondiales.Cette réunion a eu lieu conformément à un accord intervenu lors du sommet à Séoul en mai entre les chefs d’Etat des deux pays. Dans une déclaration commune, les deux alliés ont souligné l’importance d’approfondir la collaboration bilatérale dans le domaine de la sécurité économique et énergétique, avant de s’engager à entamer les discussions sur le sujet.Les résultats des pourparlers d’hier ne sont pas encore connus. On sait cependant que les délégués sud-coréens allaient évoquer la nécessité de travailler davantage main dans la main avec les Etats-Unis, notamment dans les sciences et les technologies en matière desquelles ceux-ci sont en première ligne.De son côté, Washington aurait également fait état de la sécurité technologique face au cyberpiratage et aux vols des technologies sophistiquées par la Chine.