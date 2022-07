L’aéroport d’Incheon devrait accueillir huit fois plus de passagers cet été que le précédent

Photo : YONHAP News

Pendant cette saison des vacances estivales, l’aéroport international d’Incheon devrait accueillir huit fois plus de visiteurs que l’an dernier.Selon les prévisions de la compagnie gérant l’aéroport, entre le 22 juillet et le 10 août, le nombre de passagers s’établira à 1,71 million, soit une hausse de 791 %. Pendant cette période, 85 000 personnes le visiteront en moyenne par jour. Le dimanche 7 août sera le plus peuplé avec quasiment 100 000 individus.Le nombre de vols devrait être multiplié par six pour atteindre 8 071, à savoir 404 par jour en moyenne.Afin de mieux gérer l’encombrement de la haute saison, Incheon International Airport Corporation a lancé un bureau spécial dédié au contrôle de la circulation aérienne. Elle compte normaliser l’opération de l’aéroport en visant 60 à 70 % du niveau d’avant la pandémie.Les installations d’entrée et de départ seront élargies à 80 % et les bus limousines à 60 %. Les employés mis en arrêt de travail à cause du COVID-19 devraient en grande partie faire leur retour.L’aéroport d’Incheon estime accueillir cette année 24 millions de passagers, soit 35 % du niveau de 2019 avant le début de l’épidémie. Ce calcul est basé sur les conditions que le Japon et la Chine allègent leurs restrictions sur leurs touristes.