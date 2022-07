Photo : YONHAP News

Après deux années perturbées par le COVID-19, le Festival international du film fantastique de Bucheon (BiFan) a levé le rideau hier. Cette plus grand-messe des amoureux des films de genre de Corée du Sud souffle cette année ses 26 bougies.Les professionnels du septième art, des réalisateurs, des producteurs ou encore des acteurs sont donc de retour pour cette première édition « normale », tout comme le tapis rouge et son parterre de stars.268 films de genre venant de 49 pays doivent être projetés pendant 11 jours dans les salles comme sur la plateforme de streaming en ligne. Et les prix seront décernés dans les cinq sections réparties. Et une distinction spéciale est réservée à la série sud-coréenne de Hwang Dong-hyuk sur Netflix, « Squid Game ».Le comité d’organisation souhaite recevoir au moins 50 000 spectateurs.