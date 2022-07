Yoon Suk-yeol incite à mettre le paquet sur la stabilisation de la vie du peuple

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a présidé ce matin la première réunion d’urgence consacrée à l’amélioration de la vie des citoyens. Yoon Suk-yeol a affirmé que depuis son investiture, il a lancé à quatre reprises les dispositifs visant à endiguer la flambée des prix, mais l’économie continue à s'essouffler. Il a souligné qu'il mobiliserait tous les moyens pour résoudre ce problème.Le président de la République compte notamment remanier drastiquement les dépenses du secteur public pour soutenir l’achat des combustibles et des produits alimentaires par les classes défavorisées. Il a également déclaré gérer l’offre des articles du quotidien, soutenir le rabais des ressources agricoles et élargir les importations.Ce n’est pas tout. Yoon projette de baisser la taxe sur les carburants en élargissant le plafond de l’élasticité du taux d’imposition, et d’élaborer des mesures de soutien pour les emprunteurs face à la montée du taux d’intérêt.Le numéro un sud-coréen a également déclaré que la solidarité du peuple était cruciale pour surmonter la crise de l’inflation mondiale. Il a ordonné aux ministres d’élaborer en priorité des dispositifs permettant de stabiliser réellement la vie de leurs compatriotes.