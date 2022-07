Flambée des prix : les droits de douane sont supprimés pour le bœuf et le poulet

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les prix à la consommation ont enregistré une hausse record, une première depuis la crise asiatique de 1997. Face à cette inflation historique, le gouvernement a élaboré une panoplie de mesures pour venir en aide aux consommateurs.Tout d’abord, les droits de douane de sept produits alimentaires seront supprimés. Il s’agit du bœuf, du poulet, de la poudre en lait, du poireau et des grains de café, entre autres. Avec cette mesure, 100 000 tonnes de bœuf importé verront leurs cours baisser de 5 à 8 % au maximum. Pour le porc, qui profite déjà de ce dispositif et dont la quantité limite est déjà saturée, 20 000 tonnes supplémentaires seront exemptées de taxes.Afin d’augmenter l’offre de la viande et d’alléger la charge des fermiers, l’exécutif fournira une subvention pour l’abattage et les aliments du bétail.En ce qui concerne les produits agricoles, les autorités publiques contrôleront la distribution des articles dont le prix est instable. Il achètera 4 000 tonnes des pommes de terre en réserve pour les mettre directement sur le marché avec les gousses d’ail et les oignons en stock.Idem pour les produits halieutiques. Le gouvernement placera sur le marché les articles ayant subi une montée des prix comme le colin d’Alaska. Il débloquera aussi 50 milliards de wons, l’équivalent de 37 millions d’euros pour distribuer des bons de réduction pour les marchandises de l’agriculture, de l’élevage et de la mer. Ceux-ci permettent un rabais de 20 % jusqu’à 10 000 wons ou 7,5 euros par personne.L’exécutif a également renforcé des mesures de soutien destinées aux classes défavorisées concernant les frais d’électricité et de gaz ainsi que l’achat des céréales.