Shinzo Abe blessé par balles, le suspect arrêté

Au Japon, Shinzo Abe a été blessé par balles en fin de matinée. L’ancien Premier ministre, âgé de 67 ans, était en train de prononcer un discours à Nara, dans le cadre d’un rassemblement de campagne en vue des élections sénatoriales.D’après les médias locaux, dont la NHK, l'ex-chef du gouvernement semble être en état d’arrêt cardio-respiratoire et le suspect a été interpellé. Il s’agit d’un quadragénaire sans emploi qui vit dans la ville où le drame a eu lieu. Tout l’archipel est actuellement sous le choc.A Bali où se déroule la conférence des chefs de la diplomatie du G20, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères est allé voir son homologue japonais. D’après le ministère, en affirmant à Yoshimasa Hayashi que c’est une nouvelle très bouleversante, Park Jin a souhaité un prompt rétablissement à Shinzo Abe.Abe est le Premier ministre nippon qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Il a été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020.