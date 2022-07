Photo : YONHAP News

La pluie a rythmée la journée des habitants du pays du Matin clair. Dans la matinée, tout le pays a été sous les averses alors que dans l’après-midi, celles-ci se sont arrêtées seulement dans le centre-ouest et à Mokpo, ville située à l’extrême sud-ouest du territoire.Les températures ne varient pas, toujours similaires à celles de ces derniers jours : 29°C à Séoul, 30°C sur l’île méridionale de Jeju et à Busan, 32 à Daejeon ou encore 34°C à Daegu.Bonne nouvelle pour ce week-end, les précipitations devraient se calmer. Seuls de nombreux nuages gris survoleront le ciel sud-coréen, sans pour autant déverser la moindre goutte. Le mercure, fidèle à ses habitudes, sera compris entre 30 et 34°C.