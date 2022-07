L’ancien Premier ministre japonais Abe est mort après avoir été blessé par balles

Photo : YONHAP News

Au Japon, l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui a été blessé par balles lors d’un rassemblement électoral, en fin de matinée à Nara, a fini par succomber à ses blessures. C’est ce que vient de rapporter les médias locaux.Selon la NHK, la radio-télévision publique japonaise, l’homme politique de 67 ans a rendu son dernier souffle alors qu’il se faisait soigner dans un hôpital de la ville où le drame a eu lieu.Un homme d'une quarantaine d'années a été désarmé et arrêté sur place pour tentative de meurtre. Ce dernier serait un sans-emploi qui avait servi dans le passé dans la Force maritime d'autodéfense, la Marine nippone.Tout l’archipel et actuellement sous le choc. Abe est le chef du gouvernement japonais qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Il a été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020.Réactions des principaux partis politiques en Corée du Sud. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’au peuple japonais. Tout en ajoutant que le terrorisme ne peut être accepté en aucun cas.Même ton du côté du Minjoo, la principale force d’opposition de centre-gauche. Tout en qualifiant les actes terroristes comme une menace à la démocratie, il a lui aussi partagé sa douleur envers les citoyens japonais qui sont sous le choc et la tristesse.