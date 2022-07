Décès de Shinzo Abe : le président sud-coréen Yoon Suk-yeol envoie un messsage de condoléances

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a envoyé ce soir un message de condoléances à la famille de l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe. Blessé par balles lors d’un meeting électoral, en fin de matinée à Nara, ce dernier avait fini par succomber à ses blessures vers 17h dans un hôpital de cette ville.D’après le chef de l’Etat sud-coréen, la fusillade qui a tué l’ancien chef du gouvernement nippon est un acte criminel impardonnable. Et il a partagé ses tristesse et douleur envers les Japonais, d’après le bureau présidentiel de Yongsan.Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a lui aussi présenté ses condoléances aux membres de la famille du défunt qui, selon lui, a travaillé pour l’Asie du Nord-est. Il s’est souvenu que lors du Forum de Davos en 2013, Shinzo Abe qui y était présent, avait montré sa volonté d’améliorer les relations Séoul-Tokyo. Et Han n'a pas oublié de faire part de son souhait que ces dernières se rétablissent au plus vite.Les principaux partis politiques du pays du Matin clair ont eux aussi réagi. Tout en affirmant que le terrorisme ne peut être accepté en aucun cas, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a partagé la peine de la famille Abe ainsi que de ses voisins japonais. Le Minjoo, la principale force d’opposition, a lui aussi déclaré prendre part à la douleur des habitants de l’archipel qui sont bouleversés.En effet, le Japon entier est sous le choc depuis le drame. Un homme d'une quarantaine d'années a été désarmé et arrêté sur place pour tentative de meurtre. Ce dernier serait un sans-emploi qui avait servi dans le passé dans la Force maritime d'autodéfense, la Marine nippone.Shinzo Abe est le chef du gouvernement japonais qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Il a été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020.