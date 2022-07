Pyongyang effectue des tirs de lance-roquettes multiples

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué, dimanche, deux tirs avec des lance-roquettes multiples (LRM) vers la mer Jaune, qui sépare les deux Corées et la Chine.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté les trajectoires présumées hier soir entre 18h21 et 18h37. Il a déclaré avoir ensuite renforcé la surveillance et maintenir une position de vigilance en coopération étroite avec les Etats-Unis. Le conseiller à la sécurité nationale du président de la République Kim Sung-han a de son côté vérifié l’état des lieux des forces armées.Les lance-fusées utilisés devraient avoir un calibre de 120 mm ou 240 mm. Les autorités militaires sud-coréennes analysent si ces tirs font partie d’un entraînement quotidien ou d’un test d’arme étant donné que le royaume ermite a commencé ce mois-ci son exercice militaire estival.Or, ce mouvement est considéré par certains comme une manifestation de force alors que les avions de chasse de l’armée américaine « F-35A » seront déployés en Corée du Sud cette semaine dans le cadre d’une manœuvre conjointe entre Séoul et Washington. C’est la première fois depuis près de cinq ans que ces aéronefs s’envoleront au-dessus de la péninsule coréenne.Le pays communiste a procédé le 12 juin à cinq tirs de LRM dont le calibre est estimé être de 240 mm. Cette année il a lancé des missiles balistiques à 17 reprises dont trois ont eu lieu après l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol.