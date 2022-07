Photo : YONHAP News

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg, a atterri hier après-midi à Séoul. A son arrivée à l’aéroport d’Incheon, il a affirmé, devant des journalistes, que les deux alliés se dirigeaient vers un « partenariat mondial » basé sur des valeurs démocratiques.Le haut diplomate a également souligné qu’en tant qu’alliés, Séoul et Washington peuvent apporter de nombreuses contributions pour fournir davantage de prospérité et de sécurité aux citoyens des deux nations.Goldberg est un diplomate chevronné qui a déjà occupé trois postes d’ambassadeur avant d’être nommé au pays du Matin clair en mai dernier. Entre 2009 et 2010, il avait également occupé le poste de coordinateur chargé de la mise en œuvre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Corée du Nord.