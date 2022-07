Décès de Shinzo Abe : le Japon mettra-t-il un terme à « Abenomics » ?

Photo : YONHAP News

Vendredi dernier, l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe a été tué par balles en pleine rue, alors qu'il était en campagne électorale. La mort de l’homme politique, noyau du camp conservateur nippon, a bouleversé tout l'archipel.Abe est entré en fonction lorsque le Japon traversait une crise économique appelée « les 20 ans perdus ». Avec une volonté acharnée de relever l’économie du pays, il a élaboré sa fameuse politique « Abenomics », néologisme composé de son nom de famille et « economics ». Il s’agit d’injecter des liquidités dans l'économie et de faire baisser la valeur du yen afin d’augmenter la compétitivité des exportations. Cette stratégie a porté ses fruits, posant la base de sa prise de pouvoir pendant huit ans.La dépréciation de la monnaie japonaise a tout de même porté un coup dur aux entreprises sud-coréennes, en compétition sur le marché mondial. Même après son départ du poste en 2020, la politique d’Abe s’est poursuivie sous son influence en coulisses.Cependant, dès son décès, le milieu financier prévoit un changement radical dans l’orientation monétaire. La société financière japonaise Matsui Securities a affirmé qu’avec la disparition de l’ancien Premier ministre le contexte actuel n’est plus le même, la politique peut alors changer et la valeur du yen pourrait s’accroître.Selon Lee Ji-pyeong, professeur en japonologie de l’université Hankuk des études étrangères, l’archipel pourra en finir avec « Abenomics », axé sur les grandes entreprises d’exportations, pour prôner les politiques du nouveau capitalisme qui valorise davantage la distribution.Néanmoins, d’autres experts estiment qu’il est encore tôt pour prévoir l’évolution du yen. A la suite de l’assassinat d’Abe, la valeur de la devise nippone vis-à-vis du dollar américain est légèrement montée en raison de la préférence des actifs sûrs face aux incertitudes qui planent sur l’économie.