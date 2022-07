Séoul-Washington-Tokyo : les chefs de la diplomatie décident de réagir fermement aux provocations nord-coréennes

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se sont entretenus vendredi après-midi en marge de la conférence des chefs de la diplomatie du G20 tenue à Bali en Indonésie. A cette occasion, Park Jin, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi sont convenus d’adopter une approche diplomatique souple afin d’inciter la Corée du Nord à revenir à la table des négociations tout en réagissant fermement aux provocations de cette dernière.Les trois hommes ont également échangé sur les mesures concrètes visant à renforcer la coopération sécuritaire entre leurs pays, un des sujets abordés lors du sommet trilatéral entre leurs dirigeants, il y a deux semaines en Espagne. Et ils se sont aussi mis d’accord pour dire que les menaces balistique et nucléaire nord-coréennes étaient l’un des défis les plus urgents à relever.Park a notamment fait savoir qu’il a été décidé de réfléchir à des moyens diplomatiques destinés à relancer le dialogue avec le Nord tout en apportant une réponse ferme à ces provocations. Cette décision attire d’autant plus l’attention que les trois nations ont exprimé leur volonté de reprendre les discussions avec Pyongyang alors que ce dernier serait en train de repousser son 7e essai nucléaire bien que les préparatifs semblent être déjà achevés.Par ailleurs, l’entretien bilatéral entre les ministres sud-coréen et japonais n’a pas eu lieu. Cependant, Park a pu proposer à son homologue nippon, lors de leur brève entrevue, de faire ensemble des efforts pour améliorer les relations bilatérales.