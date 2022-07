Décès de Shinzo Abe : une délégation sud-coréenne s’envolera pour le Japon

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol doit bientôt se rendre à l’ambassade du Japon à Séoul pour rendre hommage à l’ex-Premier ministre nippon Shinzo Abe, assassiné vendredi dernier. Cependant, il ne prévoit pas de se rendre sur l’archipel.Son ministre des Affaires étrangères a rencontré ce matin des officiels de la mission diplomatique nipponne pour adresser ses condoléances. Park Jin a rappelé qu’il avait rencontré le défunt dans le cadre des activités d’échange entre les députés des deux pays, et qu’il comptait lui demander de bons conseils quand il se rendrait au Japon. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a aussi souligné que Séoul et Tokyo étaient des partenaires importants qui partagent la démocratie et l’économie de marché et qu’il déploierait ses efforts pour améliorer des relations bilatérales.Selon la porte-parole du bureau présidentiel Kang In-sun, le Premier ministre Han Duck-soo, le vice-président de l’Assemblée nationale Chung Jin-suk et certains députés s’envoleront pour le Japon afin de rendre un dernier hommage à Shinzo Abe.Un responsable du bureau a expliqué qu’il s’agissait d’une délégation gouvernementale et que Chung y était inclus d’autant qu’il a visité le pays voisin en avril dernier en tant que chef de la délégation envoyée par Yoon avant son investiture.