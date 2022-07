Démission du candidat à la présidence de la Commission du commerce équitable

Photo : YONHAP News

Song Ok-ryeol, le candidat au poste de chef de la Commission du commerce équitable (FTC), a annoncé sa démission hier, soit six jours après sa désignation. Selon lui, il n’est pas sûr de remplir cette fonction à la hauteur des attentes de ses concitoyens, et souhaite alors se concentrer sur l’enseignement.Song est professeur de droit à l’université nationale de Séoul. Dès sa nomination, des propos du passé ont refait surface et ont fait couler beaucoup d’encre. Il y a huit ans, lors d’une soirée arrosée, l’enseignant a classé les étudiants en fonction de leur apparence et a eu des mots susceptibles d’être considérés comme un harcèlement sexuel. L’universitaire s’est excusé auprès des élèves dans une conférence de presse. Il a préparé son audition de confirmation en remettant les données réclamées par le Parlement, mais a finalement renoncé à aller jusqu’au bout.Le bureau présidentiel a déclaré respecter sa décision. Jusqu’à présent, sous l’administration de Yoon Suk-yeol, quatre candidats aux postes de rang ministériel ont démissionné. Le Minjoo, la première force de l’opposition a dénoncé ce nouvel échec du président de la République.Par ailleurs, Yoon a officiellement nommé aujourd’hui Kim Joo-hyun à la tête de la Commission des services financiers (FSC). Son entretien n’a pas eu lieu à cause du bras de fer à l’Assemblée nationale. Le chef de l’Etat a pourtant affirmé qu’il n’était plus possible de laisser ce poste vacant à cause de la multitude d’enjeux économiques à résoudre.