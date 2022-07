Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop aespa s’est produit, vendredi lors du concert d’été organisé par la chaîne de télévision américaine ABC, « Good Morning America 2022 Summer Concert Series ».L’occasion pour le girls band sud-coréen en pleine ascension de présenter pour la première fois au public américain sa nouvelle chanson intitulée « Girls ». Le quatuor en a également profité pour interpréter ses autres morceaux comme « Black Mamba », « Life’s Too Short » et « Next Level ».D’autre part, son nouveau mini album, « Girls », sorti la semaine dernière, a reçu le plus grand nombre de précommandes pour un groupe féminin de la musique populaire sud-coréenne, avec plus de 1,61 million d'exemplaires.