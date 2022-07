Yoon Suk-yeol suspend sa rencontre quotidienne avec les journalistes devant son bureau

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a suspendu jusqu’à nouvel ordre sa mini-conférence de presse quotidienne. Pour cause : la propagation du COVID-19 chez les journalistes accrédités à cet événement.Depuis son investiture, en allant au travail, le chef de l’Etat a répondu tous les matins à leurs questions à l’entrée du bâtiment du bureau présidentiel de Yongsan, sauf en cas de rendez-vous à l’extérieur le matin ou d’une urgence. Il a omis cette pratique seulement le 25 mai, le jour où il a convoqué le Conseil de sécurité nationale (NSC) pour faire face aux tirs de missiles balistiques de Pyongyang dont l’un d’entre eux était un ICBM.Comme alternative, le bureau présidentiel avait envisagé d’autoriser à un petit nombre de journalistes délégués de faire une interview simplifiée, mais cette proposition a finalement été laissée de côté à cause de l’opposition du Service de sécurité présidentiel. Dans le même cadre, les reportages auprès des événements publics auxquels participe Yoon seront également minimisés.Ces brèves rencontres quotidiennes avec les journalistes ont été considérées comme un mode de communication symbolique du nouvau dirigeant. Or, elles lui ont valu aussi des critiques à cause du manque de tact dans ses propos. Alors, certains estiment que sa suspension serait liée à la baisse de sa cote de popularité. Mais le bureau de Yongsan a renié ces suppositions en précisant que le président avait toujours une grande envie de poursuivre cette pratique.