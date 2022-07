La Fête de la K-Food 2022 rencontre un succès fou à Paris

Photo : YONHAP News

L’édition 2022 de la Fête de la K-Food, un festival dédié à la gastronomie coréenne, a eu lieu les 8 et 9 juillet dans les Salles du Carrousel du musée du Louvre à Paris. Grâce à l’engouement des Parisiens pour la culture du pays du Matin clair, cet événement culinaire a rassemblée une grande foule au sous-sol de la Pyramide, située dans la cour principale du Louvre, face au jardin des Tuileries. Et le tarif de trois euros à l’entrée n’a pas repoussé les curieux issus de toutes les générations.Une participante s’est dite très intéressée par la cuisine coréenne qu’elle trouve très différente de la gastronomie française. Elle a également avoué avoir un petit faible pour la musique populaire sud-coréenne et le hangeul, l’alphabet coréen.De plus, de nombreuses personnes se sont inscrites pour le cours de kimchi qui a affiché complet dès le début de l’inscription. Les plus chanceux ont pu préparer et goûter ce mets traditionnel coréen fait à base de légumes salés, épicés et fermentés.La branche en France de la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT), qui est l’une des organisatrices de cette fête pour les gourmands et gourmets, a notamment présenté des plats végans coréens, adaptés aux goûts des habitants locaux. En effet, l’intérêt croissant du grand public pour la santé et l’environnement favoriserait l’essor de ce mode d’alimentation.Selon une cheffe sud-coréenne installée dans l’Hexagone, les végétariens français prennent souvent des salades comme repas alors que la cuisine coréenne en offre un plus complet et 100 % végan, ce qui expliquerait son succès.Par ailleurs, des distributeurs de produits alimentaires ont été intéressés par des stands où étaient donnés des renseignements sur l’importation de marchandises « made in Korea ». En particulier, des importateurs chinois et de l’Asie du Sud-est étaient nombreux à s’y rendre.D’après le chroniqueur français Jean-Yves Ruaux, la cuisine coréenne, riches en légumes, est très à la mode en France car les Français optent de plus en plus pour des plats qui se digèrent plus facilement.En effet, les exportations des produits agricoles et halieutiques sud-coréens ont grimpé de 50 % au cours du premier semestre de cette année par rapport à 2019. Ce qui laisse penser que la popularité de la cuisine coréenne a survécu au COVID-19 et aux difficultés logistiques. D’où le succès de la Fête de la K-Food 2022 et vivement la prochaine édition.