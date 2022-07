Séoul et Washington prévoient un exercice militaire conjoint en août

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront un entraînement militaire conjoint de grande ampleur entre le 22 août et le 1er septembre. La Formation de poste de commandement combiné (CCPT) se déroulera par simulation informatique, mais les deux alliés envisagent aussi d’effecteur une manœuvre en plein air pendant la même période.Lors du sommet Yoon-Biden tenu en mai dernier, Séoul et Washington sont convenus de lancer des négociations pour élargir l’envergure de leurs exercices dans la péninsule coréenne, compte tenu de la menace croissante de Pyongyang. Ils envisagent aussi de changer son nom pour y inclure le mot « alliance ».La Corée du Nord a pour sa part déjà commencé son entraînement estival ce mois-ci. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les soldats du Nord sont mobilisés pour la restauration des régions dévastées par les intempéries, mais cette opération ne semble pas avoir un grand impact sur cet événement militaire.Au Sud, l’Armée reste attentive au mouvement du royaume ermite en estimant que celui-ci pourrait tirer encore des missiles sous prétexte de vérifier la capacité de ses forces armées.