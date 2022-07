Photo : YONHAP News

Séoul a incité ce matin Pyongyang à arrêter immédiatement de porter atteinte à son patrimoine qui se trouve au nord du 38e parallèle. D’après le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification, la circulation d’un bus présumé appartenir au site industriel intercoréen de Gaeseong a été captée la semaine dernière dans une émission nord-coréenne.Cho Joong-hoon a déclaré que depuis mars, la Corée du Nord démantelait ou utilisait les installations et avoirs sud-coréens de cette zone ainsi que du mont Geumgang sans consentement. Et d’ajouter que le gouvernement sud-coréen regrette cette situation et continue à surveiller les agissements de son voisin.L’officiel a également souligné que cette pratique allait à l’encontre de l’accord intercoréen et que toutes les responsabilités en la matière incombaient au pays communiste.