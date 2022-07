COVID-19 : 12 693 nouveaux cas, la réponse à la nouvelle vague étudiée

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 a plus que doublé en une semaine. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 12 693 nouveaux cas confirmés. Le nombre de patients en état grave a dépassé 70, une première en 21 jours, tandis que celui de décès s’est élevé à 18.Face à cette nouvelle propagation inquiétante, le comité consultatif sur la lutte contre la pandémie convoquera sa première réunion ce soir. Ce nouveau groupe né sous l’administration de Yoon Suk-yeol est composé d’experts en médecine et socio-économistes.Y sera notamment abordée la réponse à la nouvelle vague en été et la levée du confinement obligatoire des personnes contaminées. Les mesures de distanciation sociale et de vaccination de la quatrième dose pour les habitants âgés de plus de 60 ans seront également à l’ordre du jour. Le changement des dispositifs sera rendu public mercredi.