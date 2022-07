Variole du singe : les tests disponibles sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Après le COVID-19, la variole du singe préoccupe les sud-Coréens. A partir d’ajourd’hui, les établissements capables de réaliser les tests de dépistage seront élargis dans toutes les collectivités locales. Jusqu’à présent, tous les échantillons prélevés ont été analysés par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Mais celle-ci a récemment mené une formation auprès des instituts de recherche sur la santé publique et l'environnement qui sont désormais capables de faire le dépistage eux-mêmes.Côté bilan : seulement un cas a été détecté jusqu’à aujourd’hui au pays du Matin clair. Il s’agissait d’un sud-Coréen qui est arrivé d’Allemagne le 22 juin. Il est sorti de l’hôpital la semaine dernière après avoir été jugé non contagieux. La surveillance des personnes qui étaient en contact étroit avec lui se terminera aujourd’hui, à savoir 21 jours après l’exposition au virus.