Photo : YONHAP News

Une épaisse masse nuageuse a encombré le ciel sud-coréen aujourd’hui, laissant échapper par intermittence de puissantes averses. Aucune région n’a été épargnée. Celle de la province de Gyeongsang a été la plus touchée par ces précipitations : jusqu’à 20 mm par heure. La zone métropolitaine a été la plus tranquille, avec 5 à 20 mm dans la journée. Les autres ont observé environ 40 mm de pluie.Du côté des températures, Météo-Corée a levé l’avertissement canicule. Le mercure n'est pas pour autant descendu en flèche. Il a dépassé les 30°C sur tout le territoire sauf à Gangneung dans le nord-est et sur le littoral sud, où il était respectivement de 29 et 28°C.