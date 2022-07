Photo : YONHAP News

L'épidémie de COVID-19 recommence à inquiéter les autorités sanitaires. Le nombre de contaminations continue d’augmenter.Face à cette situation, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a présenté hier au président de la République les mesures de lutte contre une éventuelle nouvelle vague. Yoon Suk-yeol a alors ordonné de procéder à une approche scientifique et de faire preuve de responsabilité et d’esprit d’équipe pour en venir à bout.Le chef de l’Etat a souligné qu’il faudrait prendre les mesures sanitaires en s’appuyant sur les données et sur les analyses des experts en la matière. Sans oublier de demander de travailler sans relâche pour que le pays ne manque pas de vaccins, de traitements, de lits d’hospitalisation et de personnel soignant.