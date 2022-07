La secrétaire américaine au Trésor va visiter le LG Science Park

Photo : YONHAP News

La secrétaire au Trésor des Etats-Unis, Janet Yellen, va se rendre au LG Science Park lors de sa visite en Corée du Sud du 19 au 20 juillet et rencontrera également des femmes entrepreneurs. C’est ce qu’a annoncé lundi le département du Trésor. Sachez que le LG Science Park abrite les organisations de R&D de huit principales filiales du groupe LG.Yellen s’exprimera à l'issue de cette visite et soulignera l'importance de forger de solides partenariats internationaux avec des alliés des Etats-Unis dont la Corée du Sud, dans le but de construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et de réduire les pressions inflationnistes et les coûts pour les consommateurs américains.Un peu plus tôt, elle s’entretiendra dans la matinée du 19 juillet avec le ministre sud-coréen des Finances Choo Kyung-ho qui est aussi vice-Premier ministre à l'économie et Rhee Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK). Outre la coopération économique et financière entre les deux pays, la réunion portera sur les sanctions contre la Russie destinées à affaiblir la puissance économique et militaire de cette dernière à commencer par le projet d'un plafonnement des prix du pétrole russe. La question du plafonnement des prix a déjà fait l’objet d’une discussion téléphonique le 1er juillet entre Choo et Yellen.Lors de sa rencontre avec des femmes entrepreneurs sud-coréennes, l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine (Fed) mettra en avant la nécessité d’accroître la participation de la gent féminine sur le marché du travail afin de contribuer à la croissance économique et de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qui est également responsable de la hausse des prix à la consommation.La première visite dans la région indopacifique de la secrétaire américaine au Trésor doit débuter le 12 juillet au Japon. Elle s’envolera ensuite pour l’Indonésie qui accueille les 15 et 16 juillet la réunion des ministres des Finances du G20. Elle discutera avec les alliés et partenaires des USA des mesures pour favoriser la reprise économique internationale tout en mettant l’accent sur les efforts concertés destinés au renforcement de la pression économique sur Moscou. La hausse des prix des carburants et la crise alimentaire provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie seront également abordées.