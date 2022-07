Niveau de CO2 : 423,1 ppm, un nouveau record

Photo : YONHAP News

La concentration de dioxyde de carbone dans la péninsule coréenne a atteint l’an dernier un niveau record.Selon le « Rapport de surveillance de l'atmosphère terrestre 2021 » publié aujourd’hui par Météo-Corée, la concentration de CO2 était de 423,1 ppm (partie par million) à la station de surveillance du changement climatique d’Anmyeondo, île située dans la province de Chungcheong du Sud. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais observé. Ce chiffre correspond à une augmentation de 2,7 ppm par rapport à 2020. De son côté, le taux d'augmentation est similaire à la moyenne des dix dernières années.D’ailleurs, toutes les stations d'observation comme celle de Jeju Gosan (421,5 ppm) et celle d'Ulleungdo (420,8 ppm) ont largement dépassé la moyenne mondiale de 414,7 ppm.L’agence météorologique explique que la concentration de dioxyde de carbone de la Corée du Sud est supérieure à la moyenne mondiale par le fait qu’elle est située en Asie du Nord-est dans l'hémisphère Nord, où la plupart des activités industrielles sont surreprésentées.La concentration de méthane, qui est responsable de 16 % de l'effet de serre, a elle aussi atteint son plus haut niveau. En particulier, elle s’est élevé à 2 005 ppb (partie par milliard), soit 22 ppb de plus que l'année précédente à la station de surveillance d'Anmyeondo. Cela représente le double de la moyenne décennale de 10 ppb.