L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis s’entretient avec la sous-secrétaire d'Etat américaine

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis Cho Tae-yong a rencontré hier la sous-secrétaire d'Etat américaine Wendy Sherman.A l’issue de cet échange qui a eu lieu au siège du département d'Etat à Washington, le haut diplomate sud-coréen a mis en ligne un message sur Facebook confirmant que leur discussion a porté sur diverses questions, notamment concernant l'alliance Séoul-Washington et de la question nucléaire nord-coréen.D’après Cho, Sherman est un personnage politique impliqué depuis des années dans les enjeux de la péninsule coréenne, et ce déjà depuis ses fonctions de coordinatrice de la politique nord-coréenne et sous-secrétaire d'Etat aux affaires politiques, entre autres. L’ancien député du parti présidentiel a affirmé sa volonté de maintenir une communication étroite avec les responsables américains dans le but de développer une alliance stratégique globale capable de réagir rapidement à de nouveaux défis du XXIe siècle.L’ambassadeur sud-coréen à Washington a également présenté le même jour ses condoléances en se rendant à l'autel funéraire de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, installé à l'ambassade du Japon aux USA.Le 6 juillet, Cho Tae-yong avait reçu le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg. A cette occasion, les deux diplomates ont affirmé leur détermination de travailler de concert pour que l'alliance des deux pays puisse se renforcer davantage.