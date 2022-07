Yoon Suk-yeol renoue avec son bref échange quotidien avec la presse

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a repris aujourd’hui son habitude de répondre aux questions des journalistes tous les matins à l’entrée du siège de la présidence de la République à Yongsan.Son secrétariat a pourtant annoncé hier que cette habitude serait suspendue temporairement. Il a alors invoqué que plusieurs de ces journalistes accrédités ont contracté le COVID-19. Le Minjoo a alors dénoncé un simple prétexte. Selon la première force de l’opposition, la décision aurait été prise, suite à la chute de la popularité du chef de l’Etat en raison de ses nombreux lapsus devant eux.Quoi qu’il en soit, ce matin aussi, le président Yoon a été questionné par la presse, mais cette fois à une distance d’une dizaine de mètres. Il s’agissait en premier lieu des mesures à mettre en place pour lutter contre la résurgence de l’épidémie de coronavirus.Le dirigeant a alors évoqué le fait qu’une réunion a eu lieu hier au Bureau présidentiel, à laquelle était présente notamment la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Et d’ajouter que demain, un plan essentiel sera élaboré lors d’une nouvelle conférence quotidienne du centre de gestion de crise sous la présidence du Premier ministre.Interrogé sur les priorités qu’il a demandé d’accorder, lorsque le ministère de l’Economie et des Finances lui a présenté hier ses actions à mener, le dirigeant a affirmé que le plus important, c’était de protéger les plus défavorisés contre la crise économique.