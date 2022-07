Mort de Shinzo Abe : Séoul et Tokyo pourront-ils s’attendre à un changement dans leurs relations ?

Photo : YONHAP News

Au Japon, les funérailles de Shinzo Abe auront lieu aujourd’hui en présence seulement de sa famille et de ses proches. Et dans à peu près un mois, le gouvernement et le Parti libéral démocrate (PLD), la formation au pouvoir, organiseront une cérémonie à sa mémoire, comme c’était le cas habituellement après la mort d’un ex-Premier ministre.La Corée du Sud a décidé d’y envoyer une délégation de plus haut niveau que dans le passé. Celle-ci sera cette fois conduite par le chef du gouvernement Han Duck-soo. Jadis, le pays du Matin clair était représenté par son ministre des Affaires étrangères ou son ambassadeur à Tokyo.Les deux pays pourront en faire une occasion de rencontres inattendues entre leurs hauts responsables gouvernementaux. Pour rappel, en 2006, Séoul et Tokyo avaient pu recommencer à réchauffer, bien que timidement, leurs relations minées alors par le contentieux territorial sur les îlots Dokdo, et ce après la présence du ministre sud-coréen des Affaires étrangères de l’époque Ban Ki-moon aux obsèques de l’ancien Premier ministre nippon Ryutaro Hashimoto.Cela dit, de l’avis des observateurs, il est difficile de s’attendre à un changement remarquable dans les liens entre les deux voisins, car le PLD et sa coalition semblent songer à ouvrir la voie à une réforme de la Constitution pacifiste du Japon, dont rêvait Abe. Lors des élections de dimanche, ils ont conforté leur majorité à la Chambre haute, ce qui leur permettrait de le faire. Et plusieurs questions mémorielles continuent à empoisonner aussi les relations entre les deux Etats.Par ailleurs, le chef de la diplomatie sud-coréenne en exercice, Park Jin, et le président fraîchement élu du Parlement, Kim Jin-pyo, ont fait un déplacement hier à l’ambassade du Japon à Séoul, pour présenter leurs condoléances. Le président de la République Yoon Suk-yeol fera de même bientôt.