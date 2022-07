Arrivée à Séoul du conseiller du département d’Etat américain Derek Chollet

Photo : YONHAP News

Le principal conseiller politique du secrétaire d’Etat américain, Derek Chollet, est arrivé hier à Séoul pour un déplacement de deux jours. Une annonce faite par le département d’Etat américain.Objet de son voyage : discuter des moyens de renforcer l’alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud et coordonner les dossiers en cours, en particulier ceux liés à la Corée du Nord et à la Birmanie où la junte militaire a repris le pouvoir en février 2021. Pour cela, il rencontrera de hauts responsables gouvernementaux, des universitaires et des représentants de la société civile.Toujours selon le ministère américain, son sous-secrétaire d'Etat adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique Daniel Kritenbrink, lui, effectue une tournée, qui le conduira au Cambodge et au Japon du 11 au 15 juillet. Dans l’archipel, il saluera la mémoire de Shinzo Abe et s’entretiendra avec ses interlocuteurs locaux sur le partenariat Washington-Tokyo sur les questions régionales et mondiales.Son patron Antony Blinken est lui aussi arrivé hier dans la capitale nippone après avoir pris part à la conférence des ministres des Affaires étrangères du G20 à Bali en Indonésie, pour rendre hommage personnellement à l’ex-Premier ministre Shinzo Abe.