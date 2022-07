L’enquête sur l'incendie du moteur d'un avion de Korean Air débute

Photo : YONHAP News

Une enquête vient d’être lancée afin de déterminer les causes de l'incendie du moteur survenu sur un des avions de Korean Air parti d’Istanbul qui a dû effectuer hier un atterrissage d'urgence en Azerbaïdjan. Elle sera dirigée collectivement par la première compagnie aérienne sud-coréenne et le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. Dans ce cadre, plusieurs mécaniciens ont été dépêchés sur place.Le moteur de l'avion en question, qui devrait être amené la semaine prochaine en Corée du Sud, est de modèle PW4170 de Flat & Whitney (PW). Rappelons que le moteur d’un autre modèle produit par la même entreprise s'est écrasé et ses fragments étaient tombés lors d'un vol l’an dernier aux Etats-Unis. Par conséquent, l'utilisation des engins des séries similaires a été arrêtée au pays du Matin clair.Le ministère sud-coréen se montre donc attentif au fait que la pièce impliquée dans l’accident a été fabriqué par le constructeur PW. Cependant, la prudence est de mise car l’appareil en question est différent de celui qui a été déjà suspendu. Une enquête globale est donc prévue sur la base de l'enregistreur d'exploitation de l'aéronef.Suite à cet incident, 215 passagers sont rentrés hier dans la matinée à l'aéroport d'Incheon. Certains d’entre eux se sont plaints de l’attente qui a duré plus de six heures dans un lieu inconnu. De son côté, Korean Air a décidé de leur offrir des bons de réduction d'une valeur de 240 000 wons (182 euros) par personne conformément à la réglementation interne.