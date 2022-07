Le PPP sort de la tourmente après la suspension de son président Lee Jun-seok

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) se remet du choc de la suspension de son patron Lee Jun-seok.Trois jours après cette décision inédite prise par son comité d’éthique, les députés de la formation au pouvoir, réunis hier lors d’une assemblée générale, ont finalement choisi l’intérim de ses fonctions par le chef de leur groupe au Parlement, Kweon Seong-dong. Ils en ont profité pour s’excuser pour toute confusion que leur conflit interne aurait pu causer, pour montrer leur détermination à unir désormais leurs efforts pour sortir le pays de la crise économique et pour aider le président Yoon Suk-yeol à mener ses actions.Selon la majorité des élus, la sanction imposée à Lee ne correspond pas à une vacance de poste due à la mort, à la démission ou à l’exclusion de son occupant, mais il ne s’agit que d’un simple incident qui l’empêche d’exercer ses fonctions temporairement. Mais ses détracteurs ont réclamé le lancement d’un comité d’urgence qui dirigera le parti ou l’organisation d’une nouvelle convention nationale pour élire un nouveau patron.Il n’est cependant pas certain que Kweon puisse assurer l’intérim à la tête de la formation pendant la totalité des six mois. Cela dépendra de la nouvelle donne politique et des résultats des enquêtes par la Police sur les soupçons selon lesquels Lee aurait reçu, en 2013, des faveurs sexuelles, et tenté d’inciter un de ses proches à en dissimuler les preuves.En rendant son verdict vendredi, le comité d’éthique a cependant précisé ne pas avoir pris en considération ces allégations, mais il a épinglé pour dégradation de l’image publique du parti en raison de cette affaire, niée pourtant par son protagoniste présumé. Celui-ci n’est d’ailleurs toujours pas apparu en public depuis quelques jours.