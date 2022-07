COVID-19 : les nouveaux cas au plus haut depuis deux mois

Photo : YONHAP News

Le nombre de cas positifs au COVID-19 est en nette augmentation. 37 360 contaminations supplémentaires ont été répertoriées en l’espace de 24 heures. Le chiffre le plus élevé depuis 62 jours. Le nombre de patients admis en soins intensifs s’est établi à 74 et sept décès additionnels ont été enregistrés.Après un recul continu, le nombre de nouveaux cas a récemment commencé à doubler d’une semaine à l’autre. Ce qui a porté le taux de reproduction à 1,4, la première semaine de juillet, contre 1,05 la dernière semaine du mois dernier. Une progression qui se poursuit pour la cinquième semaine d’affilée.Le gouvernement doit annoncer demain les mesures à mettre en place face à une telle recrudescence. Il est évoqué la possibilité d’ouvrir la quatrième dose de vaccin à toutes les personnes de plus de 50 ans. Actuellement, seuls les plus de 60 ans y sont éligibles. L’isolement de sept jours des nouveaux cas positifs et le port du masque seront vraisemblablement toujours obligatoires.Les autorités sanitaires ont par ailleurs lancé aujourd’hui une enquête sur les anticorps induits par une infection auprès d’un échantillon aléatoire de 10 000 personnes.D’autre part, le centre de gestion de crise a annoncé qu’à la première semaine de juillet, le taux de détection de sous-variants d’Omicron s’était élevé à 100 %, cas domestiques et importés confondus. Parmi ces mutations, BA.5, qui pourrait provoquer une reprise des contaminations, représentait 23,7 % des infections d’origine locale et 70 % des cas venus de l’étranger.