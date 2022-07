Le nombre de malades dus à la chaleur a quadruplé

Photo : YONHAP News

Avec la période exceptionnelle de canicule qui frappe la Corée du Sud, la vigilance est plus que jamais nécessaire pour rester en bonne santé. Face aux récentes vagues de chaleur, le nombre d’appels au service de secours a été multiplié par quatre par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre de morts a lui aussi doublé.En moyenne, plus de dix cas de maladie dus à la chaleur sont signalés par jour. L'Agence nationale de lutte contre les incendies (NFA) a ainsi recensé 508 personnes victimes d’un coup de chaleur au cours des 50 derniers jours contre 129 sur la même période de l’an dernier.Parmi elles, 415 patients ont été transportés à l'hôpital alors que ce chiffre n’était que de 119 en 2021. L’épuisement par la chaleur est le symptôme le plus couramment observé (289 personnes). Viennent ensuite les crampes de chaleur (79 personnes), l'insolation (78 personnes) et la syncope due à la canicule (62 personnes).D’après l'Agence pour le contrôle et de la prévention des maladies (KDCA), le nombre de décès attribuables aux températures élevées a atteint six, soit deux fois plus que l’an dernier.Cette situation s’explique en partie par le fait que certaines villes dont Séoul connaissent des nuits tropicales depuis le mois dernier. De plus, les habitants du pays du Matin clair suffoquent en ce moment face à une conjonction de forte chaleur et d'humidité pesante.Dans ce contexte, les autorités sanitaires invitent les citoyens à s’abstenir dans la mesure du possible de faire des activités en plein air en cas de canicule. Il est fortement déconseillé de travailler seul sous un soleil de plomb sur les chantiers de construction ou dans les champs. Les spécialistes mettent en avant la nécessité de faire preuve d’une vigilance accrue à l’égard des personnes âgées vivant seules en mettant à leur disposition des lieux pour se rafraîchir. Ils conseillent également à tous ceux qui travaillent à l’extérieur de respecter les mesures de sécurité en s’hydratant et en prenant régulièrement des pauses.