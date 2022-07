Parlement : toujours pas d’accord entre le Minjoo et le PPP sur la répartition des postes-clés

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, son président Kim Jin-pyo et les chefs de file de ses principales formations, le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), se sont réunis aujourd’hui pour discuter de la répartition des postes de présidents des commissions permanentes pour la seconde moitié de la législature, qui a débuté fin mai. Mais ils se sont quittés sans avoir trouvé un terrain d’entente.Les trois hommes se sont toutefois engagés à y procéder avant le 17 juillet, le jour de la fête annuelle de la Constitution, selon les porte-paroles des deux mouvements.De fait, si les discussions n’avancent pas, c’est parce qu’elles sont liées à la question de la création au Parlement d’une commission ad hoc chargée de se pencher sur les mesures à prendre pour parachever les réformes du Parquet menées à l’initiative du Minjoo, peu avant la fin du quinquennat de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Cela dit, le PPP, qui est désormais la formation au pouvoir, y est opposé et demande des conditions préalables à son lancement.Les deux camps rivaux ne semblent donc pas prêts à faire des concessions. Afin de tenter de débloquer la situation, il a été décidé, aujourd’hui, de discuter désormais deux dossiers séparément. L’occupant du perchoir et les chefs de file des deux partis devront débattre de la question de la commission spéciale et leurs adjoints de la répartition des présidences des commissions permanentes.