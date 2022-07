Météo : petite pause éphémère de la mousson

Photo : YONHAP News

Les averses qui frappent quotidiennement la Corée du Sud depuis quelques semaines ont plutôt été timides aujourd’hui. Seules la province de Chungcheon du Sud, située au centre-ouest du territoire, l’île méridionale de Jeju, et la ville de Gangneung dans le nord-est, ont observé des précipitations, de 5 à 40 mm, accompagnées parfois de tonnerre. Cependant, ailleurs, le temps n’a pas pour autant été radieux. Le ciel sud-coréen a été nuageux et assez sombre toute la journée.Cette accalmie ne durera pas. En effet, Météo-Corée prévoit le retour des fortes pluies dès demain matin sur quasiment tout le territoire.Enfin, les températures, quant à elles, ne changent pas. Toujours aux alentours de 25°C dans la matinée, le mercure a grimpé ensuite à 30°C, voire à quelques degrés de plus. A noter que la température ressentie est légèrement plus élevée à cause de la forte humidité.