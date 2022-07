Décès d’Abe : le président Yoon se rend à l’ambassade du Japon pour présenter ses condoléances

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol s’est rendu cet après-midi à l’ambassade du Japon à Séoul, où un autel funéraire a été installé pour ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à l’ex-Premier ministre nippon Shinzo Abe.Dans le livre d’or, le chef de l’Etat sud-coréen a écrit qu’il souhaitait que le défunt, qui a travaillé pour la prospérité et le développement de l’Asie, repose en paix. Il a également présenté ses condoléances à la famille Abe ainsi qu’au peuple japonais. Et il n’a pas oublié non plus d’ajouter qu’il attendait à ce que la Corée du Sud et le Japon, qui sont les plus proches voisins, puissent coopérer étroitement dans l’avenir.En plus de ce déplacement, Séoul a décidé d’envoyer à Tokyo une délégation de haut rang. Celle-ci sera conduite par le chef du gouvernement Han Duck-soo. Dans le passé, à ce genre d’occasion, le pays du Matin clair était représenté par son ministre des Affaires étrangères ou son ambassadeur à Tokyo.