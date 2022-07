Emmy Awards : « Squid Game » candidat au prix de la meilleure série dramatique

Photo : YONHAP News

« Squid Game », qui a eu un succès phénoménal dans le monde entier l’année dernière, a obtenu 14 nominations, dont celle de la meilleure série dramatique, à la 74e édition des Primetime Emmy Awards 2022. La série sud-coréenne est devenue ainsi la première œuvre non anglophone à concourir au prix le plus prestigieux de cet événement américain. Elle est en lice avec sept autres séries : « Succession », « Stranger Things », « Better Call Saul », « Euphoria », « Ozark », « Severance » et « Yellowjackets ».D’après l’annonce faite hier par l'Académie des arts et des sciences de la télévision (ATAS), ce drama, dévoilé sur Netflix, a été en effet nommé, dans la catégorie « série dramatique », pour les prix du meilleur acteur principal (Lee Jung-jae), de la meilleure actrice dans un second rôle (Jung Ho-yeon), du meilleur acteur dans un second rôle (Oh Yeong-su et Park Hae-soo), de la meilleure réalisation et du meilleur scénario (Hwang Dong-hyuk) ou encore de la meilleure actrice invitée (Lee You-mi). La cérémonie de remise des récompenses est prévue le 12 septembre à Los Angeles.D’après le quotidien New York Times, le feuilleton sud-coréen a également battu un record car il est nominé pour le plus grand nombre de prix en tant que série non anglophone.D’autre part, le réalisateur sud-coréen de l’œuvre à succès, a fait savoir, hier, lors d’une interview avec l’APTN ou le Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA) au Canada, que le plus grand changement dans la deuxième saison de « Squid Game » sera le caractère du héros de la série, Sung Ki-hoon, interprété par l’acteur Lee Jung-jae.D’après Hwang, il ne sera plus aussi ingénieux que dans la saison précédente et réfléchira avec soin à des stratégies à adopter pour gagner les jeux. Le cinéaste a également dévoilé que de nouvelles épreuves seront présentes dans ce nouvel opus.