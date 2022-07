Exercice militaire Corée-USA : Pyongyang avertit d’une « situation dangereuse susceptible de provoquer une guerre »

Photo : Getty Images Bank

Alors que les armées sud-coréenne et américaine devraient mener, cette semaine, un exercice militaire conjoint aérien en mobilisant des F-35A , le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé qu’« en raison de la provocation déraisonnable des Etats-Unis, la péninsule coréenne est au bord d’une guerre imminente ».Dans un article publié, hier, sur son site Internet, le ministère en a fait part en dénonçant « la fréquente apparition, autour de la péninsule, d’avions de patrouilles et d’actifs stratégiques américains récemment observés ».La diplomatie nord-coréenne a notamment pointé du doigt l’arrivée des aéronefs F-35A en Corée du Sud pour la première fois en quatre ans et sept mois ainsi que le déploiement de bombardiers stratégique B-1B sur l’île américaine Guam, située à deux heures de vol de la péninsule. Avant de conclure que ces mouvements des GI’s obligeaient le pays communiste à renforcer sans cesse sa capacité de défense.