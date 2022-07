COVID-19 : le gouvernement envisage d’élargir l’accès à la 4e injection

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a grimpé à 40 266, soit deux fois plus qu’il y a une semaine. Celui de cas graves a baissé de sept en un jour pour atteindre 67. 12 décès supplémentaires sont également à déplorer.Dans ce contexte, le Premier ministre, Han Duck-soo, a déclaré ce matin que le gouvernement élargira l’accès à la 4e dose de vaccin. Désormais les 50 ans et plus ainsi que les individus souffrant de maladies sous-jacentes âgés de plus de 18 ans sont invités à recevoir une nouvelle injection. Jusqu’ici les plus de 60 ans et ceux possédant un faible système immunitaire en bénéficiaient. Les pensionnaires des maisons de retraite ainsi que des établissements accueillant des personnes handicapées et des sans-abris seront aussi concernés par cette nouvelle administration.L’exécutif a également décidé de maintenir le confinement à domicile de sept jours des patients testés positifs, mais de ne pas reprendre les mesures de distanciation sociale pour le moment. Cependant, il envisagerait de les réinstaurer de manière sélective au cas où la situation se détériorerait.Enfin, le chef du gouvernement a estimé qu’une augmentation de 200 000 nouveaux cas quotidiens entre mi-août et fin septembre, en raison de la propagation du variant BA.5, est possible.