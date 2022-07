Le chef de la diplomatie sud-coréenne reçoit le nouvel ambassadeur américain

Photo : YONHAP News

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg, a rendu hier après-midi une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères Park Jin.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a souligné que les deux pays renforcerait davantage leur alliance en relevant les défis actuels, telles que les menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord, l’évolution des chaînes d’approvisionnement et la pandémie de COVID-19.Son interlocuteur a indiqué que les relations Séoul-Washington continueraient de jouer un rôle de pierre angulaire dans la stabilisation de la péninsule coréenne et de la région. Il a aussi rappelé que les deux nations avaient commencé à développer un partenariat stratégique mondial à l’occasion du sommet entre le président Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden en mai.