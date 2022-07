Nombre d’employés : hausse la plus importante depuis 22 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs du mois dernier a augmenté de 841 000 en glissement annuel. Il est vrai que le rythme de la hausse a ralenti par rapport à mai, mais il s’agit de la croissance la plus importante depuis 2000 pour un mois de juin.Le taux d’emploi a également atteint un record avec 62,9 %. Par secteur, le service de la santé et du bien-être social et l’administration publique ont représenté 30 % de l’accroissement, en dénombrant près de 260 000 nouveaux employés.L’industrie manufacturière et celle du transport et de l'entreposage ont vu le nombre de leurs employés progresser respectivement de 158 000 et 120 000. Suite au recul de l’épidémie du COVID-19, l’hôtellerie et la restauration ont également connu une hausse de 28 000.Plus de la moitié des personnes ayant intégré le marché du travail avaient plus de 60 ans avec 470 000. Les trentenaires et les quarantenaires ont augmenté seulement de 18 000 et de 2 000.Selon le gouvernement, l’emploi continue à s’améliorer, mais la hausse se concentre surtout dans les secteurs publics notamment le personnel de la prévention et chez les seniors. Il a prévu que la courbe devrait stagner au deuxième semestre après que le projet de l’emploi direct de l’exécutif prendra fin.