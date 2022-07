Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne cesse de briller à l’international. « Time » a désigné Séoul comme l'un des 50 meilleurs endroits à visiter de 2022. La capitale sud-coréenne serait également la ville la plus intelligente d’après l’annonce faite hier par le magazine américain.En effet, d’après l’hebdomadaire, Séoul est la première ville à intégrer le métavers, un monde irréel. Et qu’elle était sur le point de lancer un programme de tourisme virtuel permettant aux gens de voir différents monuments et lieux très connus à l'aide de casques VR.« Time » a également mis en avant les caractéristiques high-tech de la ville, comme les dispositifs d'amélioration de la qualité de l'air dans les transports publics, les chargeurs de téléphones portables gratuits ainsi qu’une connexion Wi-Fi illimitée.