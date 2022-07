La BOK relève son taux directeur de 0,5 point

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a rehaussé aujourd'hui son taux directeur de 0,5 point à 2,25 % pour combattre l’inflation galopante. Il s’agit de sa troisième augmentation consécutive, une première historique. Le pays du Matin clair avait déjà procédé à deux hausses d’un quart de point en avril et en mai.Cette décision a été votée ce matin à l’unanimité au sein du Comité de politique monétaire de la banque centrale sud-coréenne. C’est aussi la première fois que le taux directeur a été relevé de 0,5 point d’un coup depuis l’introduction de ce système en 1999. Pour rappel, le taux directeur avait été abaissé aux alentours de 0,5 % avec l’apparition du COVID-19. Pourtant, la BOK a commencé à le rehausser en août de l’année dernière.La Banque de Corée a déclaré que, malgré les risques baissiers pour l’économie, sa priorité était de répondre à la hausse continue des prix. En effet, ceux à la consommation ont progressé de 6 % le mois dernier en raison de la flambée des tarifs du pétrole et des céréales, leur plus grande augmentation en 24 ans.De plus, la banque centrale des États-Unis (Fed) a relevé son taux directeur de 0,75 point le mois dernier, rétrécissant ainsi la différence des taux directeurs des deux pays.Le Comité de politique monétaire de la BOK a suggéré la possibilité d’un autre relèvement en prévoyant que les prix resteront pour l’instant au-dessus de sa cible d’inflation.