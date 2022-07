Parlement : le PPP et le Minjoo poursuivent leur négociation sur la répartition des postes-clés

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et le Minjoo, la principale force de l’opposition, se sont engagés à terminer la répartition des postes-clés du Parlement avant le Jeheonjeol, la jour de la Constitution célébré tous les 17 juillet. Les chefs de file des deux partis négocieront sur les nouveaux présidents des commissions permanentes tandis que les autres enjeux seront discutés par l’occupant du perchoir et les chefs du groupe parlementaire.Ce matin, les premiers cités se sont retrouvés à huit clos, mais la discussion s’annonce toujours serrée. Ils sont divisés sur plusieurs dossiers notamment la réforme de la commission de la législation et des affaires juridiques. La plus grande pomme de discorde est liée au comité spécial de la réforme judiciaire. L'anciel parti présidentiel réclame la participation et l’accord du PPP, mais celui-ci campe sur ses positions en affirmant qu’il ne contribuerait pas à parachever les réformes du Parquet.Néanmoins, les deux formations sont dans l’obligation d’accélérer leur tractation pour éviter les critiques sur le prolongement de la mise à l’arrêt du Parlement. Actuellement les enjeux à résoudre sont nombreux, de la crise économique, à la canicule, en passant par l’éventuelle nouvelle vague de COVID-19.