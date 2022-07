Météo : un déluge s’abat sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques d’aujourd’hui ont été apocalyptiques. Le ciel a été très sombre dès le début de l’après-midi et des averses torrentielles en continu ont frappé tout le territoire, spécialement les régions centrales et du nord, où un avis de fortes pluies a été émis.En effet, les provinces de Gyeonggi, qui entoure Séoul, et de Gangwon, située dans le nord-est, ont observé jusqu’à 150 mm de précipitations. Un véritable déluge. Les habitants des autres régions ont également été bien trempés, où 100 mm de pluies au maximum ont été enregistrés.Dans ce contexte, Météo-Corée alerte la population sur les dégâts potentiellement provoqués par ces intempéries et sur les possibles glissements de terrain.Ces violentes averses ont cependant apporté un peu de fraîcheur. Les températures sont quasiment toutes descendues sous les 30°C. La capitale a recensé 26°C, il a fait 27°C à Busan, 28°C à Daejeon et Daegu. L’île de Jeju est la maximale de la journée avec 31°C.