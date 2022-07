Minjoo : les fugitifs nord-coréens ont fait l’objet de l’extradition des criminels

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force de l’opposition, a déclaré que le Bureau présidentiel de Yongsan exagérait ses propos, qualifiant le rapatriement des pêcheurs nord-coréens d’un crime contre l’humanité. Woo Sang-ho, le chef de son comité d'urgence, a affirmé aujourd’hui devant les journalistes qu’il s’agissait simplement d’une extradition des criminels qui ont tué 16 individus. Avant de critiquer que le gouvernement tente de manipuler les opinions publiques en ressortant sans cesse les affaires liées à Pyongyang sous l’administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Toujours selon le député, la loi sud-coréenne ne reconnaît pas les transfuges ayant commis un crime grave, et ce dossier n’a pas de lien avec l’idéologie ou les relations Séoul-Pyongyang.Quant au groupe de travail du Minjoo visant à faire la lumière sur le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen tué par l’armée du Nord, il s’est également prononcé sur ce sujet dans une conférence de presse à l’Assemblée nationale. D’après lui, l’administration Moon a décidé de les expédier en prenant en compte en priorité la vie et la sécurité du peuple. Un de ses membres a expliqué que certains croyaient à tort que ces pêcheurs voulaient se réfugier au Sud, mais compte tenu de leurs comportements et des circonstances, cette excuse a été jugée comme fausse.