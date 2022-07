Photo : YONHAP News

Les courbes des deux indices de la Bourse de Séoul sont très instables. Ce mercredi, ils ont tous deux fini en hausse. Le Kospi, l'indice de référence, prend 0,47 % et termine à 2 328,61 points. Le Kosdaq, lui, engrange 1,65 % et clôture à 763,18 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 312,00 wons (-3,25 wons) et le dollar américain 1 306,90 wons (-5,20 wons).